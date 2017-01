Telegram nie zadziała już na starym Androidzie

Telegram całkiem niedawno zakończył świadczenie swoich usług dla systemu Android Froyo. Teraz do listy nieobsługiwanych wersji systemu Google’a dołączają Android Gingerbread i Android Honeycomb. Innymi słowy, musimy mieć wersję 4.0 lub nowszą Androida, by komunikator na naszym urządzeniu nadal działał poprawnie. A co jeżeli nie jesteś w stanie zaktualizować swojego urządzenie? Telegram proponuje takim użytkownikom wersję webową swojej usługi. Co prawda jest ona znacznie mniej wygodna i funkcjonalna, ale cóż… przynajmniej działa.