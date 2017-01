Telegram w wersji głosowej

Jak zapowiada Pawieł Durow, założyciel i szef Telegrama, komunikator wkrótce zyska obsługę rozmów głosowych, choć nadal nie wiadomo kiedy dokładnie to nastąpi. Wiemy tylko, że programiści już nad tym pracują. Tak jak nad obsługą motywów interfejsu dla mobilnej wersji komunikatora. Co ciekawe, wstępna wersja modułu szyfrowanych rozmów głosowych dla Telegrama, jak zdradza Durow, istnieje już od 2015 roku, ale jej wdrożenie „nigdy nie było priorytetem dla firmy”. Ta chce się skupić „na wysyłaniu wiadomości i dużych plików, co robi lepiej niż ktokolwiek na świecie” Czekamy!