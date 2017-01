Zazdrość o internetowych znajomych pograsza samopoczucie

W teorii portale społecznościowe to sposób na utrzymanie kontaktu ze znajomymi i dzielenie się radosnymi momentami. Kaspersky Lab przeprowadził ankietę, z której wynikają także i mniej przyjemne rzeczy. 65% użytkowników przyznało, że korzysta z portali społecznościowych, by pozostawać w kontakcie ze znajomymi. Niemal tyle samo osób (60%) traktuje je, jak sposób na poprawienie sobie humoru. 61% ankietowanych dba o to, by wypełnić swój profil zabawnymi rzeczami, a 43% pokazuje swoim znajomym w sieci jak dobrze się bawią podczas świąt i wakacji.Jak wygląda jednak druga strona medalu? Ludzie pragną, aby ich kontakty na portalach społecznościowych były źródłem dobrego samopoczucia, jednak gdy widzą posty swoich znajomych dotyczące wakacji, hobby czy imprez, często mają gorzkie wrażenie, że inni ludzie bardziej korzystają z życia niż oni sami. Na przykład, gdy zobaczyło posty znajomych z imprezy, na którą nie zostali zaproszeni, natomiast 45% przyznało, że radosne zdjęcia ich znajomych z wakacji miały na nich negatywny wpływ. Ponadto 37% przyznało, że patrzenie na własne radosne posty z przeszłości może wywołać w nich poczucie, że ich przeszłość była lepsza niż obecne życie.