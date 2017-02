Właśnie ruszyła płatna wersja usługi Outlook

Outlook to darmowa usługa Microsoftu do poczty, kalendarza i kontaktów (a także zestaw aplikacji klienckich do innych usług tego typu, ale my dziś nie o tym), która zastąpiła Hotmaila. Od dziś dostępna jest jej płatna wersja, choć dotychczasowa darmowa pozostanie również w ofercie. Czym więc się różni ta płatna (19,95 dolara rocznie) od darmowej? Jedno konto to pięć różnych adresów dla pięciu różnych użytkowników w dowolnej domenie, jaka tylko jest dostępna

Współdzielenie kalendarza, kontaktów i dokumentów również dla tych, którzy zdecydowali się wybrać inną domenę

Aplikacja webowa pozbawiona reklam Brzmi dość przeciętnie? Na dodatek usługa Outlook Premium, na razie, dostępna jest tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. Z dużej chmury mały deszcz…