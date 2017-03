Facebook Messenger z już wkrótce pozwoli na udostępnianie swojej lokalizacji

Nowa funkcja nazywać się będzie Live Location (ciekawe jak przetłumaczona zostanie na polski) i pozwoli nam na udostępnienie swojej lokalizacji na żywo przez okrągłą godzinę. W teorii pozwoli to oczywiście na o wiele łatwiejsze planowanie spotkań na żywo z naszymi znajomymi (i nie tylko). Oprócz samej funkcji udostępniania lokalizacji, Messenger obliczy również ile czasu zajmie nam podróż do miejsca, w którym obecnie przebywają nasi znajomi. Oprócz udostępniania swojej lokalizacji, z poziomu aplikacji będziemy mogli też wskazać komuś "statyczne" miejsce, co z pewnością przyda się o wiele częściej.