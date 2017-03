Facebook: Można już przeprowadzać transmisje wideo na PC

Jeśli chcecie się podzielić ze światem ważnym wydarzeniem, którego jesteście świadkami, opowiedzieć o interesującej akcji, zaprezentować test danego urządzenia czy przeprowadzić transmisję z urodzin nie ma lepszego narzędzia niż Facebook Live. Od dziś to narzędzie dostępne jest także w przeglądarkowej wersji Facebooka. By rozpocząć transmisję wystarczy kliknąć w polu "Co słychać" na swoim profilu i wybrać z dołu ikonkę kamery - dokładnie w taki sam sposób w jaki normalnie dodaje się posty. Na nowym ekranie wybieramy następnie opis transmisji oraz określamy widownię. I to już wszystko. Co ważne update wprowadza także możliwość wykorzystania zewnętrznych narzędzi do streamingu, co powinno spodobać się vlogerom i osobom streamującym gry. Dokładny opis tego procesu znajdziecie w poradniku Facebooka