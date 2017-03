Facebook testuje „Reakcje” na Messengerze

(źródło: TechCrunch) (źródło: TechCrunch) (źródło: TechCrunch) «» Od pewnego czasu zamiast „lubić” czyjeś posty na Facebooku lub je komentować, możemy na nie „reagować” za pomocą kilku wybranych emotek. Teraz społecznościowy gigant sprawdza, czy to samo rozwiązanie sprawdzi się w komunikatorze internetowym. Wystarczy najechać kursorem na wypowiedź lub przytrzymać na niej dłużej palcem, by pojawiło się kilka emotek do wyboru, za pomocą których możemy „zareagować” na wypowiedź. Co ciekawe, wśród emotek znajduje się również kciuk w dół, a więc coś w rodzaju „nie lubię tego”. Na razie nie jest jasne, czy funkcja ta z czasem zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom, czy też po testach zostanie schowana do szuflady. Wszystko zależy od tego, czy spodoba się testującej ją próbie kontrolnej.