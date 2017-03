Gear VR pozwala już na strumieniowanie na żywo na Facebooka

Przede wszystkim posiadacze gogli Gear VR mogą od teraz transmitować materiały z gier prosto na Facebooka. Wystarczy wybrać opcję "Livestream to Facebook" z menu głównego. W pierwszej kolejności z funkcji tej mogą korzystać osoby z USA, ale ma ona być udostępniona globalnie w ciągu nadchodzących tygodni. Następną nowością, z której skorzystają też posiadacze Oculus Riftów jest tzw. Oculus Voice, czyli funkcja rozpoznawania mowy. Może być ona wykorzystywana chociażby do głosowego wyszukiwania gier. W bliskiej przyszłości narzędzie to ma ewoluować w rodzaj wirtualnego asystenta. Na Gear VR pojawi się także Oculus Events, czyli wyszukiwanie publicznych gier sieciowych i turniejów z możliwością ustawiania przypomnień do wybranych wydarzeń oraz nowsza wersja Oculus Rooms, w której można oglądać filmy 360-stopni.