Koniec testów! Znamy datę premiery Microsoft Teams

Microsoft Teams to odpowiedź giganta z Redmond na przebojem zdobywającego rynek Slacka. Usługa była zapowiedziana w listopadzie ubiegłego roku i będzie dostępna w wersji produkcyjnej za tydzień, 14 marca. Niestety, jest jeden haczyk. Tak jak Slack jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, tak Teams to nie tylko jedna z usług rodziny Office 365, a więc dla płacących abonentów, to na dodatek będzie dostępna wyłącznie w wersjach dla firm i korporacji. Małe organizacje będą musiały obejść się smakiem. Lub (nadal) wykorzystywać Slacka.