Skype na Linuxa wkracza w fazę beta-testów!

Nowa wersja Skype’a dla Linuxa to nie tylko usprawnienia względem poprzedniej wersji, które za chwile wymienimy. To również przejście do fazy beta-testów, co oznacza, że Microsoft uznaję tę aplikację za nadal nieukończoną, ale na tyle bezpieczną, by móc zachęcać szersze grono do jej testowania. W porównaniu do ostatniej wersji, będącej w fazie alpha, usunięto kolejny zestaw błędów i niedoróbek a także dodano obsługę dzwonienia do sieci stacjonarnych i komórkowych, dodano obsługę współdzielenia ekranu a także zwiększono integrację z Unity. Aplikację można pobrać z tego adresu. Przypominamy, że to wersja beta, a więc przeznaczona tylko dla bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów, którzy rozumieją konsekwencje wadliwości fazy beta.