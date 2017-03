Skype na Mac już z obsługą Touch Bara

Skype jest drugą, po Office, usługą Microsoftu która jest zgodna z paskiem Touch Bar w najnowszym MacBooku. Komunikator od wersji 7.48 wyświetla na pasku kontrolki do sterowania połączeniem gdy to zostanie nawiązane z rozmówcą. Można włączać i wyłączać kamerkę, rozłączać się, a na pasku wyświetlane są też informacje o rozmówcy i jego zdjęcie. Nowa wersja Skype dla Mac to też usunięcie wszystkich błędów i niedoróbek, jakie zostały ostatnio wykryte. Innych nowych funkcji jednak nie stwierdzono.