Telegram wzbogaci się o rozmowy głosowe

Tak przynajmniej wynika z analizy najnowszej, testowej wersji aplikacji, w której pojawiła się ta funkcja. Same rozmowy głosowe nie są żadną nowością i zapewne wszyscy, którzy czytają ten tekst wiedzą jak to działa. Warto wspomnieć jednak o dwóch rzeczach dotyczących rozmów głosowych, które pojawią się w Telegramie. Po pierwsze: aplikacja pozwoli na ustawienie sobie tego, kto może do nas zadzwonić. Opcje z tym związane są jak na razie trzy. Możemy ustawić sobie, żeby dzwonić do nas mogły osoby tylko z naszej listy kontaktów lub wszyscy użytkownicy Telegrama. Opcja numer trzy to po prostu domyślna blokada wszystkich rozmów głosowych. Mamy nadzieję, że opcje te w wersji stabilnej wzbogacą się chociażby o definiowaną przez użytkownika listę osób, z którymi chciałby nawiązywać połączenia głosowe. Po drugie: Telegram w całkiem przyjemny sposób oferował będzie sprawdzenie, czy nawiązane przez nas połączenie głosowe jest szyfrowane. Jak? Aplikacja wygeneruje losowy ciąg znaków i obrazek w naszym kliencie i w kliencie użytkownika, z którym rozmawiamy. Jeśli oba obrazki i ciągi znaków będą takie same, oznaczać to będzie, że rozmowa jest szyfrowana.