W Gmailu w końcu wyślesz większe załączniki

Nie ma co się oszukiwać - 25 MB na załączniki to w dzisiejszych czasach bardzo mało. Kilka smartfonowych fotografii i po limicie. Do tej pory większe załączniki można było przesyłać automatycznie na Google Drive. Teraz Google postanowiło zwiększyć rozmiar wysyłanych wiadomości do 50 MB. Funkcja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników Gmaila w przeciągu 3 dni od dzisiaj. Pomysł z jednej strony jest dobry, z drugiej zaś może spowodować szybsze zapełnienie naszych skrzynek. Być może Google po cichu liczy na to, że klienci będą chętniej kupować dodatkowe miejsce w chmurze...