Facebook Spaces, czyli wirtualne spotkania ze znajomymi

Według Facebooka w bliskiej przyszłości VR będzie najczęściej wybieraną formą komunikacji. Dlaczego? Gogle pokroju Oculus Rifta czy HTC Vive pozwalają na obserwowanie dowolnej przestrzeni w 360-stopniach. Gdy umieścimy w tym samym miejscu naszych znajomych i członków rodziny - nawet jeśli będą oni reprezentowani jedynie przez animowane avatary, to dzięki ich głosom, gestom i różnym formom interakcji poczujemy się, jakbyśmy naprawdę przebywali razem. To najbardziej immersyjne doznanie komunikacyjne w świecie cyfrowym. Facebook Spaces jest już dostępny w formie otwartej bety. Wystarczy pobrać aplikację ze strony Oculus Store. Oprogramowanie pozwala szybko stworzyć własnego avatara zaciągając podstawowe dane takie jak kolor włosów, skóry czy oczu ze zdjęcia profilowego. Następnie wystarczy tylko wybrać miejsce (może być to zdjęcie lub film 360-stopni) i zaprosić znajomych do rozmowy. Co istotne uczestnikami wirtualnej konferencji nie muszą być jedynie osoby posiadające gogle VR - wystarczy zwykły smartfon. Wówczas w powietrzu ukaże się obraz z kamerki smartfona takiego rozmówcy. W Facebook Spaces można rysować, przeglądać fotografie czy filmy, a nawet robić wspólne selfie... Jak myślicie? Ten sposób komunikacji rzeczywiście wyprze standardowego Messengera?