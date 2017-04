SMS-owa codzienność Polaków

Urzędowe komunikaty i powiadomienia, bankowość mobilna, dostęp do multimediów – to tylko wybrane z wielu możliwości wykorzystywania SMS-ów. Jaki jest ich potencjał i jak mogą nam one ułatwić życie? Prezentujemy kilka funkcjonalnych rozwiązań, z których warto korzystać na co dzień. SMS-y z urzędu Coraz więcej mieszkańców gmin z całej Polski otrzymuje komunikaty SMS z regionalnymi informacjami o statusach spraw urzędowych, zagrożeniach pogodowych i drogowych, bezpłatnych badaniach lekarskich, czy wydarzeniach kulturalnych. – W badaniu „Komunikacja SMS w Polsce 2015”, które przeprowadziliśmy, Polacy zadeklarowali dużą chęć otrzymywania powiadomień od instytucji publicznych, a co więcej, niemal 100% badanych oceniła je jako przydatne lub bardzo przydatne – mówi Edyta Godziek, PR & Marketing Manager Platformy SerwerSMS.pl. – Za taką opinią przemawia niewątpliwie fakt, że dla mieszkańców jest to szybka, czytelna i bezpłatna wiadomość, a dla urzędów korzystających z masowej wysyłki, to koszt usługi tylko kilku groszy za wysłanego SMS-a – dodaje Edyta Godziek. Coraz częściej interesanci sami pytają o takie udogodnienia i chętnie udostępniają swój numer kontaktowy różnym placówkom użyteczności publicznej. Wiadomości SMS o awariach prądu, braku wody w kranach, zmianie terminu odbioru odpadów lub nawet wynikach egzaminów, z dnia na dzień zyskują na popularności. Dzięki nim komunikacja na linii mieszkaniec – urząd/szpital/placówka edukacyjna przebiega dużo sprawniej i przyjaźniej. Autoryzacja przelewów Polacy polubili również korzystanie z przelewów elektronicznych. Jak wynika z danych Express Elixir w styczniu 2017 roku przez system ten rozliczono 306,57 tys. przelewów, a rok wcześniej – 135,57 tys. transakcji (liczba zrealizowanych przelewów zwiększyła się więc aż o 126%). Bankowość elektroniczna wymaga jednak autoryzacji, a w tym przypadku rola SMS-a jest szczególnie ważna. – Banki stosują różne sposoby zabezpieczenia transakcji, m.in. wykorzystują jednorazowo wygenerowane kody SMS, które są rozwiązaniem prostym i wygodnym. Autoryzacja za pomocą SMS-ów ma też inną ważną zaletę – bezpieczeństwo. Bez numeru telefonu, do którego przypisany jest nasz rachunek, nie wykonamy bowiem przelewu – tłumaczy Edyta Godziek. Ważne przypomnienia Automatycznie generowane wiadomości SMS to sprytne narzędzie służące do przypominania o wielu sprawach dnia codziennego – statusie przesyłki kurierskiej, aktywowanych usługach, niezapłaconej fakturze, czy umówionej wizycie u lekarza. Coraz częściej przewoźnicy informują pasażerów o awariach, opóźnieniach w transporcie i innych zdarzeniach dotyczących podróży. SMS-y z aktualnościami wysyłają m.in. Polskie Koleje Państwowe i Polskie Linie Lotnicze LOT. Dostęp do internetowych platform Możliwość otrzymania kodu SMS-em bywa też pomocna podczas uzyskiwania dostępu do treści płatnych, takich jak telewizja internetowa, e-gazety, filmy wideo oraz gry i to bez konieczności wykonania przelewów. Za pomocą kilku kliknięć na telefonie użytkownicy mogą wykupić interesujący ich content. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są SMS-y Premium, które dzięki prostej formie rozliczenia są szczególnie przydatne w przypadku osób starszych. Z badań przeprowadzonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika bowiem, że prawie 60% seniorów w ogóle nie korzysta z internetu, a dla porównania niemal 50% z nich wykorzystuje SMS-y. Zniżki na produkty i usługi SMS to również sposób, aby otrzymywać informacje od firm, sklepów czy punktów usługowych o aktualnych promocjach oraz nowościach. Grupą szczególnie zainteresowaną odbieraniem tego typu powiadomień są przede wszystkim kobiety, które chciałyby być zawiadamiane o rabatach na zakupy bądź usługi np. o zniżkach do fryzjera czy kosmetyczki. Z badań Platformy SerwerSMS.pl wynika, że mężczyźni wolą z kolei otrzymywać SMS-owe powiadomienia o usługach bankowych, produktach finansowych czy ubezpieczeniach. Co ciekawe Ci, którzy już takie SMS-y otrzymują, w większości skłonni są otrzymywać je nadal i najchętniej raz na tydzień. Krótkie wiadomości tekstowe są zatem zarówno szybkim i sprawnym narzędziem do komunikacji, jak i sposobem zdobywania informacji o aktualnych promocjach – jednym słowem dla wielu stają się podstawą codziennego funkcjonowania.