Facebook na fali popularności

Z Facebooka korzysta już ponad 1,9 miliarda użytkowników, czyli aż o 17% więcej niż w roku ubiegłym, z czego aż 1,2 miliarda użytkowników loguje się do portalu codziennie. Proporcjonalnie do napływu nowych użytkowników zwiększają się też zyski całego serwisu - w ostatnim kwartale przychody giganta sięgnęły 8,03 miliarda dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2016 wartość ta wynosiła 5,38 miliarda dolarów. Pozostałe aplikacje należące do Facebooka także mogą pochwalić się dużą liczbą użytkowników - z Instagrama korzysta 700 milionów osób każdego miesiąca, a z WhatsAppa i Messengera - 1,2 miliardy. Przy okazji prezentacji wyników Mark Zuckerberg zapowiedział także, że zatrudni w tym roku 3 tysiące osób, które będą odpowiedzialne za usuwanie z serwisu materiałów niezgodnych z prawem oraz nagrań wideo ukazujących samobójstwa, nękania i inne przestępstwa.