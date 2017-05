Facebookowe reakcje się sprawdziły

Do tej pory "reakcji" mogliśmy używać jedynie w kontekście bezpośredniej oceny danego postu czy zdjęcia. Od teraz będziemy mogli wykorzystywać reakcje także w komentarzach. Funkcja została dziś udostępniona w desktopowej wersji Facebooka i wkrótce powinna trafić do użytkowników na całym świecie. By użyć reakcji wystarczy najechać kursorem na standardową ikonkę podniesionego kciuka - spowoduje to wysunięcie się listy pozostałych reakcji.