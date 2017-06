Play znosi opłaty roamingowe na terenie UE

Dla klientów Play to dobra wiadomość. Niezależnie bowiem od tego, z jakiej usługi korzystają od 15 czerwca nie zapłacą za roaming na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to także połączeń przychodzących. Jeżeli w ramach swojej taryfy klient korzysta z nielimitowanych rozmów, SMS-ów lub MMS-ów, to będzie mógł je wykorzystywać również po przekroczeniu polskiej granicy.

Play nakłada limity na ilość gigabajtów pobieranych za granicą, po wykorzystaniu których za każdy megabajt transferu zapłacimy według stawki w wybranej taryfie. Na przykład w ofercie na kartę, po wykorzystaniu limitu gigabajtów zapłacimy 4 gr za 1MB lub 19 zł za pakiet 500 MB. Szczegółowe stawki dla każdej taryfy znajdziecie na Nieco mniej atrakcyjnie wygląda oferta transmisji danych. W przypadku wybranych abonamentów, po wykorzystaniu których za każdy megabajt transferu zapłacimy według stawki w wybranej taryfie. Na przykład w ofercie na kartę, po wykorzystaniu limitu gigabajtów zapłacimy 4 gr za 1MB lub 19 zł za pakiet 500 MB. Szczegółowe stawki dla każdej taryfy znajdziecie na stronie operatora