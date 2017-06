Skype naśladuje Snapchata

Ratunkiem dla gasnącej gwiazdy Skype’a ma być świeżo wprowadzona, nowa oprawa graficzna i reorganizacja interfejsu oraz nowa funkcja, naśladująca konkurencyjne rozwiązania. Highlights - to nowa zakładka interfejsu, w której się znajdą udostępniane przez znajomych krótkie filmy wideo lub zdjęcia, naśladujące te znane ze Snapchata. Ich trwałość ma być sporo większa niż w aplikacji z duchem, mają zanikać dopiero po upływie tygodnia. Wiceprezes Skype’a przedstawia nową funkcjonalność komunikatora, porównując ją do wizyty w lokalnej kafejce lub pubie, gdzie widząc codziennie te same osoby, pogłębiamy społeczne więzi. Nie wiadomo czy zmiany te mają zwabić młodzież, uważającą Skype za narzędzie dla biura i starców, czy odwieść obecnych użytkowników od romansu z bardziej uspołecznionymi komunikatorami.

Wygląd interfejsu jest, nowoczesny i czytelny, więc może się wydać atrakcyjny, pozostaje tylko pytanie czy to wystarczająca zachęta dla nastolatków, wolących raczej bezmyślne kopiowanie od rówieśników, i czy w ogóle jest to potrzebne milionom obecnych użytkowników Skype’a, którzy od całej dekady wiernie przy nim trwają mimo braku przełomowych aktualizacji. Nowy Skype już jest gotowy do pobrania.