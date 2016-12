Mimosa, czyli nowy sposób budowy sieci bezprzewodowej

Jako główny cel, Mimosa przyjęła chęć dostarczenia coraz większej ilości danych oraz uzyskanie coraz to większych przepustowości, w miejscach, gdzie zaszumienie w eterze oraz warunki nie pozwalały na to. Mówiąc krótko, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu możliwości pracy na strumieniach MIMO, Mimosa zaproponowała zupełnie innowatorską idee rozwiązania problemu niskich przepustowości w miejscach o dużym zagęszczeniu. Zgodnie z zapowiedziami, Mimosa wprowadziła nareszcie na rynek nowe produkty z rodziny Point-to-Multipoint, o nazwie A5 dla stacji bazowej dostępnej w dwóch różnych wariantach : 14dBi i 18dBi oraz zintegrowanej anteny klienckiej o nazwie C5. Jako główny cel, Mimosa przyjęła chęć dostarczenia coraz większej ilości danych oraz uzyskanie coraz to większych przepustowości, w miejscach, gdzie zaszumienie w eterze oraz warunki nie pozwalały na to. Mimosa A5 wyposażona jest w 4 indywidualne panele 90o, z których każdy przesyła strumień MIMO i dzięki takiemu rozwiązaniu A5 zapewnia niezwykle dużą wydajność w zastosowaniach krótkiego zasięgu. Zapewnia to również uzyskanie wysokiej jakości usługi na rynku o bardzo dużym zagęszczeniu, gdzie sieć bezprzewodowa nigdy wcześniej nie mogła tak wydajnie pracować. Kierując się możliwościami punktu dostępowego A5 i następującej idei budowy sieci: Mimosa C5 Client wyróżnia się przede wszystkim dużą przepustowością, wysokim zyskiem oraz możliwością podłączenia do dowolnego rodzaju sieci. Przy takiej kombinacji urządzeń, klienci podłączeni są do punktu dostępowego A5, w następujący sposób: Istotne jest również to, że Mimosa C5 stale analizuje warunki widma i przesyła raporty użytecznych kanałów do Mimosa Cloud, co pomaga wybrać najbardziej optymalną częstotliwość pracy urządzenia i automatycznie zmienić ją na lepszą, pozbawioną tak dużej ilości zakłóceń. Ten tryb pracy urządzenia jest dostępny po włączeniu opcja "Auto Everything". W oparciu o wszystkie powyższe opcje konfiguracji oraz możliwości nowych produktów, postanowiliśmy sprawdzić jak w rzeczywistości, w warunkach realnych, zachowują się urządzenia Mimosa A5 i Mimosa C5 Client.

Otrzymane wyniki są bardzo zadowalające. Uzyskanie takich przepustowości, w miejscu, gdzie natężenie ruchu otaczających anten oraz zajętość pasma jest bardzo duże, to bardzo duży plus dla nowych produktów Mimosa A5 i C5. Mimosa A5 umożliwia podłączenie klientów w różnych szerokościach pasma. Tzn. jeden klient może być podłączony na 80MHz, natomiast drugi może być podłączony na 40 albo 20 MHz. Ważne jest również to, że podłączenie klienta w mniejszej szerokości pasma nie ma wpływu na funkcjonowanie pozostałych klientów podłączonych na 80MHz – co jest innowacyjnym rozwiązaniem w projektowaniu sieci bezprzewodowych. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść jest fakt, iż montując Mimosa A5 w działającej już strukturze, nie musimy zmieniać wszystkich urządzeń klienckich, gdyż Mimosa jest kompatybilna ze wszystkimi jednostkami CPE dostępnymi na rynku. Można jednocześnie podłączyć klientów np. na starym Ubiquiti Loco na 20MHz, Mikrotiku SXT na 40 MHz oraz Mimosa C5 na 80MHz, a poszczególne jednostki klienckie nie mają wpływu na prace oraz przepustowość pozostałych. Przy tak dynamicznym rozwoju marki, pozostaje Nam tylko kibicować oraz czekać na kolejne nowości inżynierów z Mimosy.