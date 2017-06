Adapter ASUS-a przyśpiesza Wi-Fi w starych laptopach

Praktycznie każdy laptop i większość komputerów stacjonarnych są wyposażone w Wi-Fi. Po co więc ktoś miałby kupować adapter USB-AC53 Nano? Już wyjaśniamy. Łączna wydajność sieci jest taka, jak jej najwolniejszego elementu. Można więc być właścicielem bardzo wydajnego, choć starszego laptopa, którego moduł Wi-Fi nie dotrzymuje kroku wymaganiom nowego sieciowego rutera. Wtedy zakup urządzenia takiego jak szybszy adapter zaczyna nabierać sensu. Według producenta, jest to najmniejsze urządzenie w swojej klasie, zdolne do komunikacji w technologii MU-MIMO (Multi User - Multiple Input Multiple Output). Na bardzo małej przestrzeni projektantom udało się zmieścić w obudowie całą niezbędną elektronikę oraz 2 pary anten: 2 nadawcze i 2 odbiorcze. Przyznajemy, sprzęt wprowadzony na nasz rynek przez tajwańskiego producenta ma zalety, ale jego zastosowanie jest sensowne tylko wtedy, gdy również ruter sieci Wi-Fi jest zdolny do komunikacji w trybie MIMO i w standardzie 802.11ac. Jeżeli ruter i pozostałe urządzenia w sieci domowej są zgodne z najnowszymi standardami, możemy wtedy skonfigurować sieć zdolną do przesyłania strumieni wideo w rozdzielczości 4K/Ultra HD. Adapter ASUS-a, pracujący w paśmie 2,4 GHz, może, zdaniem producenta, uzyskać maksymalny transfer na poziomie 300 Mbit/s, natomiast w paśmie 5 GHz maksymalna teoretyczna prędkość przesyłu to 867 Mb/s. Oczywiście teoria to jedno a praktyka drugie. Z doświadczenia wiemy, że teoretyczne wartości w praktyce osiągamy rzadko. Na przeszkodzie stoi głównie wysoki poziom zakłóceń, wprowadzanych przez inne urządzenia bezprzewodowe i inne sieci. To samo dotyczy starszych standardów. Dlatego posiadacze wiekowych laptopów i najnowszych ruterów z MU-MIMO i 802.11ac po zainstalowaniu opisywanego adaptera powinni odczuć różnicę w wydajności sieci. Producent wycenił urządzenie na 149 zł. Stosunkowo niewielkie pieniądze wystarczą więc, by komputer zauważalnie szybciej łączył się z internetem.