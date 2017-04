Google Earth otrzymało świetną aktualizację

Największą nowością jest tryb 3D, który pozwala nam teraz zobaczyć trójwymiarowe wersje miast. Wygląda to naprawdę imponująco. By zmienić widok na tryb 2D wystarczy kliknąć ikonkę w prawym dolnym rogu. Kolejna ciekawostka to tryb "Odkrywca", który pozwala nam zobaczyć szczególne miejsca na Ziemi np. budynki obrośnięte ogrodami, Nowy Jork, Wielki Kanion itp. Oprócz możliwości obejrzenia zdjęć z tych miejsc możemy przeczytać także o nich krótkie informacje. Ostatnią nowością jest "Szczęśliwy traf", który przenosi nas w losowe miejsce na Ziemi i pozwala na chwilę poczuć się odkrywcą. Mnie Google wysłało na piękną wyspę Rarotonga położoną na terytorium Wysp Cooka :-). Jeśli korzystacie z przeglądarki Chrome Google Earth odpalicie bezpośrednio z TEGO linku