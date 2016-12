Klasyki Disney'a na wyłączność Hulu

W tym tygodniu Hulu zaczęło dodawać do swojej biblioteki klasyczne filmy animowane Disneya. W ciągu nadchodzących miesięcy pojawi się ich aż 56, jednak nie wszystkie będą ekskluzywne. Disney udzielił Hulu licencji na wyłączność dla takich filmów jak "Mulan", "Pocahontas" i "The Nightmare before Christmas". Tych tytułów nie obejrzymy już w sieci nigdzie indziej. Jeśli jednak liczycie na nowe produkcje Disneya obejmujące Marvela, Pixara czy Lucasfilm znajdziecie je wyłącznie na Netflixie. Gigant streamingowy podpisał wcześniej w tym roku umowę, na mocy której każdy film produkcji Disneya wydany w 2016 roku i kolejnych latach dostępny będzie wyłącznie w Netflixie. Umowa obejmuje swym zakresem także dostawców telewizyjnych 0 nie mamy zatem co liczyć, że "Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów", czy "Doctor Strange" pojawią się na HBO czy Amazonie.