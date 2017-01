Polska telewizja walczy z blokowaniem reklam w internecie!

Jeśli korzystacie z AdBlocka lub podobnych wtyczek blokujących reklamy po wejściu na stronę vod.tvp.pl oraz sport.tvp.pl zobaczycie poniższy komunikat: "Wyłącz blokowanie reklam! Prawdopodobnie korzystasz z wtyczki blokującej reklamy. W ten sposób ograniczasz sobie dostęp do naszych treści wideo. Wyłącz odpowiednią wtyczkę w przeglądarce i odtwarzaj bez problemów." Komunikat zajmuje 1/3 ekranu więc skutecznie uniemożliwia oglądanie jakiegokolwiek materiału. Nie da się go zamknąć w żaden inny sposób niż opisany powyżej. Swoją decyzję o walce z wtyczkami blokującymi reklamy TVP tłumaczy dużymi kosztami produkcji telewizyjnych oraz kosztami transmisji internetowych. Zyski z reklam pozwalają na ich obniżenie. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie jedyną alternatywą dla vod.tvp.pl i pochodnych serwisów okaże się wprowadzenie modelu płatnych subskrypcji. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, a Internauci uświadomią sobie, że AdBlocki mogą wyrządzić więcej szkody, niż pożytku. Nikt nie lubi reklam, ale z drugiej strony, nikt też nie lubi płacić za coś, co równie dobrze mógłby otrzymać za darmo.