Wystartowało YouTube TV

Zanim zaczniecie zacierać ręce musicie uświadomić sobie, że YouTube TV nie jest konkurencją dla Netflixa czy innego usługodawcy VOD. To oferta kierowana przede wszystkim dla Amerykanów, którzy chcą płacić mniej za dostęp do kanałów znanych z kablówki. Stąd też w pierwszej kolejności YouTube TV jest dostępny wyłącznie dla mieszkańców pięciu amerykańskich miast: Los Angeles, Nowego Jorku, San Francisco, Chicago i Filadelfii. W ramach stałej opłaty abonamentowej (35 dolarów) sześciu członków rodziny otrzymuje dostęp do kanałów takich jak: FOX, NBC, ABC, ESPN, CBS, Disney Channel, Comcast Sports, National Geographic, SyFy, Bravo i wielu innych oraz materiałów z YouTube Red Originals. Użytkownik otrzymuje także dostęp do chmury, gdzie zapisywać może dowolną liczbę filmów i programów, by obejrzeć je później (do 9 miesięcy). W tym samym momencie z usługi może korzystać do 3 użytkowników przypisanych do tego samego konta. Usługa może być uruchomiona na dowolnym urządzeniu z Androidem, które posiada opcję streamowania obrazu na telewizor. Pierwszy miesiąc w YouTube TV jest bezpłatny. Data premiery w pozostałych regionach świata nie została podana.