Włącz nowy wygląd YouTube'a

Nowa wersja YouTube'a w wersji białej i czarnej «» ten link. Jeśli zapragniecie wrócić do wersji białej wystarczy wybrać ją z menu opcji dostępnych w prawym, górnym narożniku. W ubiegłym miesiącu prezentowaliśmy Wam sposób na odpalenie YouTube'a w ciemnej wersji kolorystycznej. Teraz Google postanowił udostępnić ten tryb dla wszystkich użytkowników, a jego aktywacja stała się jeszcze prostsza. Oprócz nowego trybu kolorystycznego Google zadbało o bardziej przejrzysty układ strony, zbliżając go do stylistyki Material Design, a także przyspieszyło wczytywanie filmów.