YouTube VR - społecznościowa wirtualna rzeczywistość

Kiedy zakładamy na głowę headset do wirtualnej rzeczywistości odcinamy się od otoczenia. Przenosimy się do świata cyfrowego i zapomninamy, że jesteśmy w mieszkaniu albo w pracy. Ale to nie musi oznaczać izolacji od innych ludzi. Google na wzór Oculus Rooms opracowuje nową funkcję dla swojej aplikacji VR. Wirtualna wersja YouTube'a jeszcze w tym roku pozwoli nam tworzyć pokoje, do których zaprosimy znajomych. Przyjaciele albo rodzina pojawią się na ekranie w formie cyfrowych avatarów i będą mogli z nami śledzić losy filmowych postaci. Co istotne - ze współwidzami porozmawiamy. Swoje wrażenia i komentarze wymienimy, posługując się czatem głosowym. Jeśli któryś z zaproszonych gości włączy u siebie inny film, będziemy mogli szybko przenieść się do jego wirtualnego pokoju. twórcy jednej z najpopularniejszych gier MMO - Second Life pracują już nad platformą Sansar, pozwalającą wspólnie eksplorować cyfrowe światy. Google jest kolejnym po Oculusie i Facebooku producentem, który chce włączyć do VR społecznościowość. Natomiastnad platformąpozwalającą wspólnie eksplorować cyfrowe światy.