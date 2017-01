Szef Vivaldi wzywa Microsoft „do bycia uczciwym”

Jak twierdzi dyrektor generalny Vivaldi, Windows po aktualizacji do wersji Windows 10 automatycznie zmienia domyślną przeglądarkę na Microsoft Edge, a w systemie trudno później zmienić to ustawienie. Wzywa więc Microsoft do „bycia uczciwym” i „zaprzestania kradzieży” rynku innych przeglądarek internetowych. Informujemy więc pana von Tetzchnera jak zmienić domyślną przeglądarkę w Windows: Wejdź w „Ustawienia” Następnie w „System” Następnie w „Aplikacje domyślne” Tam w kategorii „Przeglądarka sieci Web” wybierz przeglądarkę, której chcesz używać Mamy nadzieję, że pomogliśmy.