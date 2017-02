Jeszcze lepszy Vivaldi

«» Zrzuty ekranu stały się ważnym narzędziem komunikacji. Dlatego teraz w Vivaldi można w prosty sposób uchwycić to, co widać na ekranie – bezpośrednio z poziomu okna przeglądarki. Nowa funkcja pozwala na zapisywanie i udostępnianie zrzutów całych stron – włączając nawet to, co znajduje się poza aktualnie widocznym obszarem. Można też przechwycić wybrany wycinek ekranu, w tym również interfejs samej przeglądarki. Jednym ze sposobów wykonania zrzutu ekranu w Vivaldi jest skorzystanie z nowej ikony aparatu na pasku stanu. Po kliknięciu pojawia się okno z opcjami przechwycenia całej strony lub wybranego obszaru. Funkcję można też uruchomić z poziomu menu Narzędzia, jak również poprzez przypisane skróty klawiaturowe lub szybkie polecenia. Usprawnienia związane ze zrzutami ekranu nie ominęły też dostępnej w panelu bocznym funkcji Notatek, pozwalającej na opatrywanie stron zapiskami i załączanie zrzutów ekranu. Teraz można tam umieszczać również wybrane wycinki stron. Oprócz zapisywania zrzutów ekranu w formacie JPEG lub PNG Vivaldi umożliwia również skopiowanie przechwyconego obrazu do schowka. Funkcja ta, wprowadzona w odpowiedzi na liczne sugestie użytkowników Vivaldi, ułatwia udostępnianie zrzutów – teraz wystarczy po prostu wkleić je do wybranej aplikacji. Najnowsza odsłona programu umożliwia przypisanie do wykonywania zrzutów ekranu skrótów klawiaturowych oraz korzystanie z szybkich poleceń. Skróty można zdefiniować w ustawieniach klawiatury, wybierając dowolne kombinacje klawiszy. Funkcję wykonywania zrzutów ekranu można też uruchomić, otwierając menu szybkich poleceń klawiszem F2 lub kombinacją ⌘E (Mac) i wpisując „Przechwyć”. Pojawi się lista poleceń, z której można wybrać opcję przechwycenia całej strony lub wybranego jej obszaru i zapisania zrzutu na dysku bądź skopiowania go do schowka. Kolejnych usprawnień doczekała się popularna funkcja sterowania dźwiękiem, zwana przez użytkowników i media „Silent Tabs For Users”. Umożliwia ona zidentyfikowanie otwartych w tle kart odtwarzających reklamy, filmy lub inną zawartość multimedialną oraz wyłączenie niepożądanych dźwięków jednym kliknięciem. Teraz możliwe jest ponadto wyciszenie wszystkich stron naraz – bez konieczności szukania tej, która hałasuje. Z tej opcji chętnie skorzystają osoby lubiące mieć jednocześnie wiele otwartych kart. W najnowszej wersji zawarto także następujące usprawnienia: Szybszy dostęp do ulubionych przypiętych kart oraz wcześniejsze powiadomienia (możliwość konfiguracji opóźnionego ładowania).

Natywne powiadomienia na macOS.

Szybkie wstawianie wybranej domeny najwyższego poziomu (.com, .pl, .jp, .ru itp.).

Możliwość pokazywania i ukrywania rozszerzeń na pasku adresu.