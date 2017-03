Przeglądarka Vivaldi tworzy Historię

«» Nowa funkcja Historii w przeglądarce Vivaldi pozwala użytkownikom odkrywać ich własne wzorce przeglądania, poparte statystykami oraz elementami wizualnymi. „Chcemy, aby przeglądanie historii było użyteczniejsze niż kiedykolwiek”, mówi Jon von Tetzchner, Dyrektor Generalny Vivaldi Technologies. „Zamiast konieczności przewijania setek wpisów, Vivaldi oferuje kompleksowy przegląd historii zaprezentowany w graficzny sposób. Pozwala to naszym użytkownikom na analizę własnej aktywności w Internecie oraz pomaga im odnaleźć to, czego szukają.” Nowa funkcja Historii umożliwia użytkownikom przeglądarki Vivaldi na szybki przegląd odwiedzonych stron i dostęp do użytecznych wskazówek pomagających odnaleźć stare adresy URL. Oprócz listy adresów URL, jaką oferuje większość przeglądarek, Vivaldi prezentuje historię w widoku kalendarza ze szczegółowymi statystykami dotyczącymi ostatnio odwiedzanych stron. Wykresy i kolorowe mapy ciepła dodają kolejny wymiar, pokazując szczyty aktywności online oraz główne trendy przeglądania. Wszystkie te dane pomagają odnaleźć ostatnio odwiedzane strony, nawet jeśli użytkownik nie pamięta dokładnego hasła wyszukiwania. Historia przeglądarki Vivaldi umieszcza wyszukiwanie w kontekście – odnalezienie starego adresu może być o wiele prostsze, jeśli użytkownik skojarzy fakt odwiedzenia strony z konkretnym dniem aktywności. Użytkownicy Vivaldi mogą również zawężać wyniki wyszukiwania do konkretnych dat, zarówno z dokładnością do określonego miesiąca, jak i poprzez wybór zakresu dni w widoku kalendarza. Dodatkowo, użytkownicy mają możliwość filtrowania danych według daty, tytułu strony, adresu oraz liczby odsłon. Wszystkie te informacje pozostają ściśle prywatne i są przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika – Vivaldi nie gromadzi żadnych danych historii przeglądania. „Nowa funkcja Historii pokazuje informacje, które mogłyby być wykorzystywane przez osoby trzecie”, mówi von Tetzchner. „Zamiast próbować spieniężać wzorce przeglądania naszych użytkowników, pozostawiamy te dane właśnie im – tylko dla ich oczu”. Mając możliwość analizy tych informacji, użytkownicy mogą decydować, czy chcą zmienić swoje zachowanie w sieci lub czy chcą pewne elementy listy usunąć. Panel boczny Vivaldi z szybkim dostępem do zakładek, pobierania, notatek i stron wybranych przez użytkownika zawiera teraz również Historię. Kliknięcie ikony Historii pokaże listę poprzednio odwiedzonych adresów URL obok przeglądanej strony. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko przeszukiwać historię przeglądania, bez potrzeby opuszczania aktywnej strony. Vivaldi pozwala użytkownikom na tworzenie notatek w panelu bocznym jako wygodny sposób dodawania przemyśleń i pomysłów dotyczących stron internetowych. Teraz możliwe jest także tworzenie notatek poprzez zaznaczenie tekstu i przeciągnięcie go do panelu notatek – nie tylko z poziomu przeglądarki, ale także z dowolnej innej aplikacji. W celu utworzenia nowej notatki użytkownicy mają również możliwość kliknięcia tekstu prawym przyciskiem myszy i wybrania opcji „Kopiuj do notatki” z menu kontekstowego. Vivaldi dostarcza wiele sposobów kontroli niechcianego hałasu w przeglądarce, a najnowsze wydanie dodaje nowe opcje wyciszania kart. Użytkownicy mogą teraz wybierać czy chcą dopuścić odtwarzanie dźwięku we wszystkich kartach, tylko w bieżącej karcie, czy też zezwalać kartom w tle na odtwarzanie dźwięku jedynie gdy aktywna karta tego nie robi. Najnowsze wydanie przeglądarki Vivaldi zawiera również: Opcję włączenia lub wyłączenia automatycznych aktualizacji w systemie Windows.

Opcję ustawienia strony startowej jako strony głównej.

Możliwość otwierania odnośników w bieżącej karcie z poziomu menu kontekstowego.

Opcję wyświetlania ikon zahibernowanych kart w skali szarości.

Podświetlanie dopasowań w menu rozwijanym pola adresu.

Ulepszenia tłumaczeń dla Chromium. Wyszukiwanie obrazem z poziomu menu kontekstowego.