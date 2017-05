Nowa Opera z komunikatorami

Jeśli dawno nie korzystaliście z Opery, jej najnowsza wersja Was zaskoczy. Od dłuższego czasu twórcy przeglądarki proponują internautom nowe rozwiązania. Na początku roku pokazali eksperymentalną wersję swojej - Operę Neon. Była ona demonstracją kierunku, w jakim chcą iść programiści. Równocześnie rozwijali konserwatywną Operę Reborn. Do tej pory istniała tylko wersja beta. Dziś każdy może pobrać jej stabilne wydanie . Co dokładnie oferuje użytkownikom Reborn? Oprócz podstawowych funkcji, które zostały wprowadzone już w poprzednim wydaniu przeglądarki (m.in. darmowy tryb VPN, przelicznik walut czy wbudowany bloker reklam), Opera, jako pierwsza z dostępnych na rynku przeglądarek, może poszczycić się bardzo przydatną funkcją - wbudowanymi komunikatorami. Messenger, WhatsApp i Telegram zostały wbudowane bezpośrednio w boczny pasek menu, dzięki czemu możliwe jest czatowanie ze znajomymi i równoczesne surfowanie po internecie na jednym ekranie. Nie musimy przechodzić między kartami przeglądarki, okienka komunikatorów swobodnie wysuwają się z boku lub są na stałe zadokowane z lewej strony okna przeglądarki. Osoby, które w pracy posługują się tymi narzędziami, z pewnością zaoszczędzą sporo czasu. Do tej pory podobne efekt można było uzyskać, stosując wtyczki. Teraz jest wygodniej. Na bocznym pasku możemy dodać skrót do strony szybkiego wybierania, czytnika RSS-ów, historii, listy pobranych plików i rozszerzeń. Opera Reborn ma jasną i ciemną wersję interfejsu oraz kilka nowych tapet. Odświeżono również wygląd ikon oraz dodano delikatne animacje. Wszystko to ma sprawić, że interfejs będzie bardziej estetyczny i lepiej dopasowany do różnych systemów operacyjnych.