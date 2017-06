Już wkrótce trójwymiarowy Firefox

Sean White z Fundacji Mozilla opublikował wpis dotyczący przyszłej funkcji przeglądarki Firefox. Chodzi o obsługę otwartego standardu WebVR w Firefoksie. Użytkownicy popularnej przeglądarki będą mogli oglądać strony www przygotowane pod kątem doświadczania wirtualnej rzeczywistości. Tym samym surfowanie po sieci nabierze zupełnie nowego wymiaru. Do obsługi WebVR nie będą wymagane żadne dodatkowe wtyczki, czy programy. Bezpośrednia obsługa standardu WebVR w Firefoksie ma pojawić się wraz publikacją wersji Firefox 55 dla systemu Windows, która według aktualnego planu deweloperskiego przewidziana jest 8 sierpnia. Oczywiście pojawienie się API (interfejsu programowania aplikacji) WebVR w Firefoksie nie oznacza jeszcze, że każda odwiedzana za pośrednictwem tej popularnej przeglądarki witryna nabierze trzeciego wymiaru. To twórcy stron internetowych sami będą musieli zatroszczyć się o przestrzenne efekty na swoich witrynach. Kolejnym warunkiem niezbędnym do odtwarzania wirtualnej rzeczywistości w przeglądarce jest posiadanie gogli HTC Vive lub Ocululs Rift. Niestety, implementacja WebVR w Firefoksie nie będzie na razie współpracować z innymi rodzajami urządzeń VR, takimi jak np. znacznie tańsze gogle Google CardBoard, bądź modele produkowane przez Samsunga (Samsung Gear VR). Posiadacze Google CardBoard lub przyszli użytkownicy Daydream na razie mają do dyspozycji wyłącznie przeglądarkę Chrome dla Androida (jako wersję zgodną z WebVR). Microsoft wbudował obsługę WebVR w przeglądarkę Edge, ale tylko dla urządzeń zgodnych z Windows Mixed Reality (dawniej: Windows Holographic). Wygląda na to, że znowu zacznie się wojna o "jedynie słuszny standard" tym razem w kontekście treści VR. Kto ją wygra? Czas pokaże.