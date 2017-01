Google usunęło rekordową ilość pirackich linków w 2016 roku

Zgodnie z prawem Google musi usuwać ze swojej wyszukiwarki linki kierujące do nielegalnych treści. W dzisiejszych czasach nie jest to jednak takie proste. W 2015 roku Google usunęło 558 milionów linków. W roku 2016 liczba ta wzrosła aż do 914 milionów! Oczywiście samych zgłoszeń przychodzi znacznie więcej - według raportu tylko 89,9% z nich zostaje uznanych. Na czele rankingu właścicieli praw autorskich walczących z piractwem jest grupa BPI LTD opiekująca się brytyjskim przemysłem muzycznym (ponad 262 miliony pirackich odnośników), ale w zestawieniu znajdziemy także telewizję FOX (59 mln linków), CANAL+ (31 mln linków), Microsoft (22 mln linków), Paramount Pictures (14 mln linków) czy Adobe (8 mln linków).