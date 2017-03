T-Mobile rozbudowuje sieć LTE

T-Mobile realizuje zapowiadane plany rozbudowy sieci LTE w miastach, w których zasięg LTE jest już dostępny. Znaczna część z 900 nowych stacji zlokalizowanych jest właśnie w miastach, gdzie zapotrzebowanie na usługi transmisji jest największe. Zagęszczenie sieci skutkuje wzrostem jej pojemności, a także lepszym zasięgiem wewnątrz budynków, co przekłada się z kolei na wyższy komfort korzystania z mobilnego Internetu. Obecnie sieć LTE dociera do ponad 99,2% populacji kraju. W poprawie parametrów pojemnościowych i osiąganych prędkości przesyłania danych T-Mobile coraz intensywniej wykorzystuje technologię Carrier Aggregation. Po tym jak w ubiegłym roku przygotowanych zostało 600 lokalizacji wykorzystujących tę technologię, w pierwszym kwartale ilość ta przekroczyła już 1000. Z czego ponad 100 stacji wykorzystuje agregację 3 pasm co pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 300 Mbps.