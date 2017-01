Facebook zacznie emitować reklamy w wyświetlanych u siebie filmach

Reklamy wyświetlane będą w filmach dłuższych niż 90 sekund i pojawiać się będą po 20 sekundach emitowanego materiału. Nie wiemy, czy "przerwy reklamowe" będą miały jakąś określoną długość, Facebook nie pochwalił się też jak na razie sposobem, w jaki będą one dobierane, jednak zważywszy na to, że wszystkie treści reklamowe wyświetlane do tej pory na portalu Marka Zuckerberga są dobierane pod konkretnego użytkownika, będzie to mieć miejsce również i w tym przypadku. Twórcy filmów, które będą przerywane reklamami mają otrzymywać 55% zysków z ich emisji, a więc stawka jest identyczna do tej, która obowiązuje obecnie na YouTube.