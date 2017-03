48 milionów użytkowników Twittera to boty

Twitter chwali się, że z jego serwisu korzysta miesięcznie już 319 mln użytkowników. Oznacza to, że aż 15 proc. tej liczby stanowią boty. Nie jest to żadna sensacja - oczywiście internetowy boty kojarzą się większości z was negatywnie. Na Twitterze sytuacja wygląda jednak inaczej. Większość z tego oprogramowania odpowiada za zautomatyzowane udostępnianie najnowszych wiadomości z całego Świata. Oczywiście nie wszystkie z nich wykorzystywane są również jako narzędzia propagandy. Te same badania mówią o tym, że aż 19 proc. tweetów politycznych, opublikowanych podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej zostało opublikowane właśnie przez roboty.