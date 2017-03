CNN tworzy sekcję VR!

Dziennikarze CNN od teraz wyposażeni będą w kamery do nagrywania filmów 360-stopni, by najważniejsze wydarzenia udostępniać w formie wirtualnej rzeczywistości. To jeszcze nie telewizja VR z prawdziwego zdarzenia, ale duży krok w jej kierunku. Na pierwszy ogień CNN przygotowało 5-minutowy reportaż z biegu z bykami w Pampelunie. "Wirtualna rzeczywistość jest najpotężniejszym narzędziem jakie mamy, by pozostawić na widzu niezatarte wrażenie. Całe doświadczenie przypomina podróż w czasie. Po prostu zakładamy gogle i nagle jesteśmy w innym miejscu, czując się niezwykle blisko danej historii. " - powiedział Jason Farkas, wice-prezydent CNN do spraw contentu premium. przeglądarce internetowej. A w jaki sposób można obejrzeć nowe materiały? Najwygodniej bezpośrednio z aplikacji na Androida lub iOS . Można także odtworzyć film bezpośrednio w