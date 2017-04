Mobilny streaming na YouTube bardziej przystępny

Wydaje się, że YouTube jest wciąż o krok za swoją konkurencją. Facebook czy Periscope pozwalają przecież transmitować materiały wideo bez żadnych limitów. Z sobie tylko znanych powodów Google podchodzi do tego tematu bardziej restrykcyjnie. Najpierw zaoferował taką możliwość jedynie użytkownikom posiadającym 10 000 subskrybentów, a teraz zamiast znieść ograniczenie do końca, zredukował je o... 90%. Innymi słowy od teraz, by streamować obraz z mobilnej aplikacji YouTube wystarczy mieć 1000 subskrybentów. Wciąż jest to duża liczba i trudno nazwać tę usługę atrakcyjną z perspektywy przeciętnego użytkownika. Miejmy nadzieję, że Google szybko zniesie całkowicie ten dziwny jak na dzisiejsze czasy limit.