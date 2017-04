Od teraz liczbę przyznanych punktów karnych sprawdzisz w Internecie

Punktów Potwierdzających. I to w zasadzie jedyna trudność. Aby sprawdzić liczbę otrzymanych punktów karnych należy w pierwszej kolejności założyć tzw. Profil Zaufany , który wymaga weryfikacji naszych danych osobowych. Jeśli nie posiadamy konta bankowego w PKO BP, Inteligo, ING, Envelo lub Banku Millenium jedyną metodą potwierdzenia weryfikacji jest udanie się z dowodem osobistym do jednego z tzw.. I to w zasadzie jedyna trudność. Gdy posiadamy już aktywny Profil Zaufany wówczas wystarczy zalogować się na stronie obywatel.gov.pl, a liczba posiadanych punktów karnych wyświetli się od razu. Z tego miejsca będziemy je mogli także zapisać do pliku PDF lub wydrukować. Oprócz liczby punktów otrzymamy też dostęp do bardziej szczegółowych informacji, takich jak data i miejsce wykroczenia, czy dane pojazdu.