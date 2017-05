CHIP: firma 1&1 wycofuje się polskiego rynku

Od dzisiaj (29 maja) zakup nowych usług w 1&1 nie jest już możliwy. Firma będzie jeszcze świadczyła dotychczasowe do końca 2018 roku. Decyzja, jak tłumaczy 1&1, wynika z "nawiązania współpracy z lokalnym liderem usług hostingowych - grupą home.pl".



Co to oznacza dla aktualnych klientów? Do końca danej umowy będą mogli korzystać z produktów i usług bez zmian. Na cztery tygodnie przed upływem umowy każdy klient dostanie powiadomienie. 1&1 radzi, by najpóźniej do ostatniego dnia klienci zabezpieczyli wszystkie swoje dane (domeny, treści stron internetowych, zawartości skrzynek e-mail), a następnie przenieśli je do innego usługodawcy. Jeśli zdecydują się na skorzystanie z usług home.pl, otrzymają ofertę lepszą od tej ze strony internetowej.



Jeżeli adres nie zostanie przeniesiony, po zakończeniu umowy trafi do puli domen wolnych, dostępnych w sprzedaży. Na stronie 1&1 znajdziecie szczegółowe porady i wyjaśnienia.