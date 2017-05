Skuteczna weryfikacja członków grup zamkniętych na FB

Nowe narzędzie to zestaw trzech pytań sformułowany przez admina, z miejscem na odpowiedzi liczące do 250 znaków. Tym sposobem zainteresowani członkostwem mogą potwierdzić swoją wiedzę na temat treści dyskutowanych w grupie, oraz dać próbkę swojego poziomu intelektualnego, znacznie ułatwiając decyzję o akceptacji. Dzięki temu zwiększają się szanse administratorów na sprawne odfiltrowanie spammerów, trolli lub zbyt agresywnych użytkowników, wstępujących do grup wyłącznie w celu dręczenia innych. Oczywiście bardzo uparci złoczyńcy mogą się podszyć pod przedstawiciela danej społeczności i odpowiedzieć na te pytania, jednak dla większości szkodników gra nie będzie warta świeczki i pójdą precz, gdy tylko zobaczą formularz. Kwestionariusze dostępne są w menu ustawień grupy, odpowiedzi nie są publikowane, dostęp do nich ma tylko admin i moderatorzy. Gdyby aplikująca osoba chciała zmienić swoją odpowiedź, istnieje możliwość swobodnej edycji, aż do momentu odczytania przez osobę dokonującą oceny.