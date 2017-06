Facebook zamierza walczyć z "fake news"

Facebook próbuje walczyć z ze zmanipulowanymi informacjami, "post-prawdą" i clickbaitami (czyli prowokującymi do kliknięcia i polubienia tytułami, które bardzo często zupełnie nie odpowiadają ukrytej pod nimi treści). Po nieudanych próbach oznaczania poszczególnych informacji, społecznościowy gigant tym razem chce blokować możliwości edycji informacji przez osoby zarządzające profilem, który tylko przekazuje, a nie tworzy konkretną wiadomość. Tego typu rozwiązanie jest znacznie lepsze od dotychczasowych prób blokowania fałszywych lub zmanipulowanych wpisów poprzez ich oznaczanie. Tym razem osoba tworząca informację uzyska gwarancję, że publikowane przez nią wiadomości nie zostaną przez nikogo zmodyfikowane podczas udostępniania. Oczywiście, kto zechce przekazać dalej konkretną wiadomość udostępniając ją na swoich stronach profilowych, ten wciąż będzie mieć taką możliwość. Warunek jest jeden: udostępniana treść musi pozostać oryginalna. Rozwiązanie to ma też jeszcze jedną zaletę - jest w pewnym sensie mechanizmem podnoszącym wartość rzetelnych źródeł informacji. Liczba zmanipulowanych wiadomości publikowanych za pośrednictwem sieci społecznościowych to dziś poważny problem. Brak jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych, umożliwiających jakąkolwiek ochronę rzetelnych treści działał negatywnie zarówno dla twórców takich treści, jak i czytelników - którzy nie zawsze potrafią oddzielić wiarygodne dane od fałszywych. Facebook na drodze do kształtowania prawdziwego, rzetelnego dziennikarstwa? Oby, niemniej czas pokaże, na ile wdrożone funkcje okażą się skuteczne.