Kupisz lajki w hipermarkecie

W maszynach można będzie za ok. 3 zł (50 rubli) wydrukować zdjęcia z Instagrama, a także zrobić zdjęcie i rozesłać je w serwisach społecznościowych. Funkcja ciekawa, ale powiedzmy szczerze nie ekscytująca. Ot, taki rodzaj fotobudki. Tym co jest zdecydowanie bardziej interesujące jest możliwość kupienia lajków i dodania znajomych. Za tę samą cenę można również kupić 100 lajków na Instagramie, a za jej dwukrotność dodać 100 znajomych. Póki co 20 takich urządzeń stanęło w Rosji, ale producent, rosyjska firma Snatap zapowiada ekspansję na rynek europejski. Na stronie twórcy widnieje też zdjęcie maszyny działającej już w Pradze i zapowiedź ich pojawienia się w Polsce i w Niemczech. Maszynę będzie można wynająć za równowartość 14 000 rubli (ok. 900 zł). Zabawa nie jest tak niewinna, jak mogłoby się wydawać. Otóż producent informuje, że po zalogowaniu się do urządzenia, zostaniemy automatyczne dodani do sieci społecznościowej Snatapa, a nasi znajomi otrzymają zaproszenie w formie reklamy wysłane z naszego konta. Przestrzegamy zatem przed logowaniem się w tego typu miejscach, bo może okazać się, że zaczniemy rozsyłać reklamowy spam.