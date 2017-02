Wielka Brytania - Google i Bing utrudnią dostęp do pirackich treści

Od 1 czerwca Brytyjczycy, którzy wpiszą w wyszukiwarkę Google lub Bing zapytanie o film, grę czy muzykę, otrzymają na pierwszej stronie tylko linki do materiałów pochodzących z legalnych źródeł, nawet jeśli nie będą one tak popularne, jak strony z pirackimi treściami. Jak tłumaczy dyrektor generalny Alliance for Intellectual Property nie chodzi tu tylko o ochronę samych twórców, ale również o ochronę nieuświadomionych użytkowników, którzy wchodzą na strony pojawiające się w czołówce rankingu, nawet jeżeli ich intencją nie jest korzystanie z pirackich plików. Czy taki zabieg rzeczywiście ograniczy piractwo? Trudno powiedzieć. Przypominamy, że nowe zasady będą obowiązywały wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii. Koncerny nie ustaliły jeszcze, czy w bliskiej przyszłości takie prawo obowiązywać będzie globalnie.