Sztuczna inteligencja wie, kiedy nie uważasz na wykładzie

Program Nestor został pokazany na konferencji World Council of Peoples zorganizowanej w Nowym Jorku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Marcel Saucet z firmy LCA Learning, przekonuje, że został on opracowany, aby poprawić kooperację pomiędzy nauczycielami a studentami. Oprogramowanie używa kamery ucznia, aby analizować ruch gałek ocznych oraz wyraz twarzy, aby stwierdzić, w którym momencie traci zainteresowanie wykładem. W oparciu o te dane, program tworzy specjalny test zawierający spersonalizowane pytania. Jak łatwo się domyślić - zdecydowanie trudniejsze od zwykłego testu. Profesor Rose Luckin z University College London Knowledge Lab jednak jest sceptyczna jeśli chodzi o walory edukacyjne takiego wykorzystania AI. "Z metodologicznego punktu widzenia zdecydowanie lepszym pomysłem jest pokazać studentowi, w których momentach się dekoncentruje i jak to wpływa na ostateczny wynik testu". Według profesor Luckin, dostarczenie studentom takiej informacji może pomóc im w lepszym zorganizowaniu sobie nauki Naukowcy przekonują, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka i będzie stanowiła tylko pomoc w edukacji. Zresztą, trudno się im dziwić biorąc pod uwagę kreatywność uczniów, którzy są w stanie zrobić wszystko, aby się nie napracować.