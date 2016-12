Mapy Google sprawdzą, czy pod wybrany adres dostaniesz się na wózku inwalidzkim

Niektóre pomysły są tak proste i genialne, że często zastanawiamy się czemu nie pojawiły się wcześniej. Tak samo jest z informacjami, które pojawią się na Mapach Google, które znacznie ułatwią poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym. A wszystko to dzięki Rio Akasace, który na co dzień jest menadżerem produktu Google Drive. Akasaka wpadł na genialny pomysł, żeby to użytkownicy map Google'a pomogli w dostarczaniu informacji na temat tego, czy wybrane miejsce zostało przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W jaki sposób? Jeśli korzystacie z nawigacji Google'a być może spotkaliście się już z krótkim formularzem, wyświetlającym się na waszym smartfonie po dotarciu pod wskazany w nawigacji adres. Funkcja ta nazywa się "Lokalni przewodnicy" i dzięki niej możemy dowiedzieć się do której działa na przykład sklep, do którego chcemy pojechać, lub tego, czy pod wybranym obiektem sportowym można zaparkować za darmo. Już wkrótce do tych informacji dojdą dane na temat ułatwień dla niepełnosprawnych. Czy budynek o wskazanym adresie posiada rampę podjazdową? Czy w budynku znajduje się winda? A najlepsze jest to, że informacje te pochodzić będą od użytkowników, dzięki czemu nie będziemy musieli czekać w nieskończoność na wprowadzenie tej funkcji w Polsce. Funkcjonalność ta na razie pojawiła się na terenie Stanów Zjednoczonych. Kiedy pojawi się u nas? Wydaje nam się, że to kwestia kilku tygodni.