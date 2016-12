Machinery HDR Effects dostępny w wersji 3.0

Machinery HDR Effects doczekał się już ponad 161 tysięcy pobrań. I trzeba przyznać, że jest to jeden z lepiej dopracowanych, a równocześnie jeden z najłatwiejszych w obsłudze programów do tworzenia i obróbki tzw. obrazów HDR (o rozszerzonej dynamice) – między innymi za sprawą wielu ciekawych, gotowych presetów. Jak chwali się twórca programu,doczekał się już ponad 161 tysięcy pobrań. I trzeba przyznać, że jest to jeden z lepiej dopracowanych, a równocześnie jeden z najłatwiejszych w obsłudze programów do tworzenia i obróbki tzw. obrazów HDR (o rozszerzonej dynamice) – między innymi za sprawą wielu ciekawych, gotowych presetów. W najnowszej wersji 3.0 dodana została funkcja 3D LUT do kolorowania obrazu. Termin ten jest doskonale znany filmowcom, którzy używają 3D LUT do nadania swoim filmom charakterystycznego zabarwienia, często emulującego analogowe taśmy filmowe. Program obsługuje 3D LUT w formacie „.cube”. Ze względów licencyjnych nie było możliwe dodatnie do instalatora plików stworzonych przez firmy trzecie, jednak twórcy programu podają adresy stron gdzie takie pliki można pobrać za darmo. Program został też wzbogacony o specjalny tryb presetów do szybkiego podglądu jak 3D LUT wpływają na obraz. Aby skorzystać, należy pobrane pliki ‚.cube’ skopiować do folderu „3DLUT” znajdującego się wewnątrz folderu programu. Każdy posiadacz licencji Machinery HDR Effects dla której wygasła bezpłatna aktualizacja (starszej niż rok), otrzymuje rabat 50% na zakup wersji HDR Effects 3.x. Cena aktualizacji wynosi 49 zł, a pełna cena to 99 zł.