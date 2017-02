DxO OpticsPro 9 zupełnie za darmo

Żeby nie było tak cudownie, warto na początku zaznaczyć, że najnowszą, aktualną wersją programu DxO OpticsPro jest już edycja oznaczona liczbą 11, wnosząca kilka ciekawych nowości i udogodnień. Mimo tego DxO OpticsPro 9, czyli aplikacja o dwie generacje wcześniejsza – zdecydowanie zasługuje na uwagę, bo w znacznej mierze oba programy są do siebie podobne. Tak jak w starszych i nowszych wersjach Photoshopa – 90 procent (lub więcej!) tego, co wykonujemy podczas obróbki grafiki, można spokojnie zrealizować z jedną ze starszych wersji programu, np. CS2. Nie potrzebujemy do tego Photoshopa CS CC. Z DxO OpticsPro 9 jest podobnie, choć warto pamiętać też o tym, że jednym z głównych zastosowań tego programu jest wywoływanie "surowych" zdjęć zapisanych w jednej z wielu odmian formatu RAW. Co za tym idzie, jeśli nasz aparat cyfrowy jest stosunkowo młody, może się okazać, że zapisane w nim RAW-y nie są obsługiwane przez dziewiątą wersję aplikacji. Ale nawet wtedy warto zainstalować ten program i "pobawić się" w nim, działając na przykład na plikach JPEG. Na Adobe Lightroom świat się nie kończy... Program można pobrać w prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę producenta (wersja brytyjska) i podać swój adres e-mail. Przy podawaniu adresu i potem podczas aktywacji programu warto tylko uważać na to, na co się zgadzamy – domyślnie zaznaczona jest zgoda na przysyłanie informacji o nowych produktach oraz na udział w anonimowych badaniach ulepszających program. Po podaniu adresu e-mail błyskawicznie zostanie nam przysłany link do ściągnięcia programu (wersje na Windows i Mac OS) oraz klucz aktywacyjny. I już, jesteśmy posiadaczami pełnej wersji DxO Optics Pro 9. UWAGA! Promocja ważna jest tylko do 28 lutego!