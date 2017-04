Algorytm, który przekształca malarskie arcydzieła w rzeczywiste zdjęcia

Z pewnością kojarzycie aplikację Prisma. Wykorzystuje ona algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania zdjęć zrobionych smartfonem na obrazy przypominające dzieła znanych artystów lub stylów malarskich. Algorytm opracowany przez naukowców z UK Berkeley wykorzystuje ten sam mechanizm do odwrócenia tego procesu. Efekt możecie podziwiać na zdjęciu powyżej. Co ciekawe algorytm może mieć także inne zastosowanie. Potrafi na przykład zmienić na zdjęciu konie w zebry, letni krajobraz w zimowy, a jabłka w pomarańcze. Jeśli chcecie wypróbować algorytm samodzielnie możecie pobrać stosowne pliki z serwisu GitHub (Linux). No, to teraz pozostaje tylko czekać aż ktoś zrobi wygodną w użyciu apkę :-)