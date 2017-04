Google prezentuje AutoDraw

Tak prezentuje się interfejs Google AutoDraw . Z lewej strony umieszczono podstawowe narzędzia do rysowania, przy czym najciekawszą opcją jest "magiczne" piórko. To właśnie rysując jakikolwiek kształt tym narzędziem, Google zasugeruje nam poprawki. Przykładowo rysując koło możemy szybko przekształcić je w zegar, planetę, arbuza czy donuta. Wszelkie sugestie pojawiają się na górnym pasku. Co więcej każdy obiekt możemy później przenosić, obracać i zmieniać rozmiar. Dzięki AutoDraw możemy szybko naszkicować prostą koncepcję, zrobić kolorowankę dla najmłodszych czy po prostu pobawić się ze sztuczną inteligencją ("co powiesz na ten bazgroł, Google?"). Aplikacja jest bezpłatna i powinna Wam zadziałać w każdej przeglądarce, zarówno desktopowej jak i mobilnej.